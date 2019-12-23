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Тейлор: США готовы еще сильней наказать Россию в случае эскалации на Донбассе

23 декабря, 17:56

Вашингтон хочет заставить Кремль изменить агрессивную политику и выгнать с Донбасса и Крыма

/ Фото: Getty Images

США не только гарантируют военную помощь Украине, но и продолжат давить на Россию санкциями до полного прекращения агрессии против украинского народа. В случае, если Кремль усилит военную агрессию против Украины, то получит еще более жесткие санкции. Об этом заявил поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Соединенные Штаты считали, что это (строительство "Северного потока – 2") не было хорошей идеей, и это усилит зависимость Европы от российского газа. И это лишит Украину около 3 млрд долларов в год. Поэтому, Конгресс США принял закон, который ввел санкции против компании, которая прокладывает трубопровод под водой", – сказал он и добавил, что уже остановились работы по прокладке труб на морском дне.

Тейлор отмечает, что в случае необходимости Штаты готовы вводить больше санкций в отношении Москвы.

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"Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России до тех пор, пока она будет вести войну на Донбассе. И Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России до тех пор, пока она оккупирует Крым. И если Россия будет делать больше шагов, отправлять больше войск, и, если усилит боевые действия, тогда, вероятно, введем больше санкций", – подчеркнул американский дипломат.

Он уточнил, что такие меры направлены не против простых россиян, а чтобы заставить Кремль изменить агрессивную политику и уйти с Донбасса и Крыма.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

Читайте также интервью с Павлом Климкиным: "Не пытайтесь недооценить русскую машину и Путина", в котором он рассказал о поддержке США, о ситуации с возвращением РФ в ПАСЕ и другое.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия США санкции Уильям Тейлор

Источник: УНИАН

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