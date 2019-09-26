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Тимошенко предлагает принять закон о референдумах

26 сентября, 23:59

Политик считает, что в Украине наступило время урегулировать процедуру проведения всенародных опросов

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Политик Юлия Тимошенко предлагает уже на ближайшем заседании парламента рассмотреть проект закона, который будет регулировать проведение всенародных опросов. Говорит: ее команда подготовила соответствующий документ. Сейчас же закона о референдумах в Украине фактически не существует. Последний, от 2012 года, профильный суд в прошлом году признал неконституционным.

Тимошенко уверена — возможность узнавать мнение граждан перед принятием судьбоносных для Украины решений снимет социальное напряжение.

"Сейчас в моих руках — этот большой труд многих людей, и сегодня мы этот законопроект регистрируем. И если есть воля президента, то он может сегодня до конца дня признать этот законопроект первоочередным и рассмотреть его уже в среду на заседании Верховной Рады", – заявила лидер "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов. Украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании.

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Тимошенко Верховная Рада Украина референдум голосование законопроекты

Источник: Сегодня

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