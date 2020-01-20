"Только это остановит трудовую миграцию" – Ляшко назвал способ удержать украинцев

Минимальная зарплата в Украине, составляющая сейчас 4723 грн., должна повысится до 12 тыс. грн., заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в студии программы "Сегодня".

По словам политика, в соседней Польше с начала этого года минимальная зарплата, в пересчете на украинскую валюту, составляет уже 16400 грн.

"А в Украине – 4723 грн. Что это значит? Что трудовая миграция будет продолжаться. Мы дальше будем донорами для восстановления польской и других экономик. Кто будет работать на украинских предприятиях? Поэтому, выход один. Чтобы остановить миграцию, чтобы не разбегались специалисты по всему миру с протянутой рукой, необходимо увеличить зарплаты. Это будет и лучшей поддержкой для бизнеса: когда у людей будут деньги, они пойдут в магазины и купят товары", – заявил Олег Ляшко.

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По словам Олега Ляшка, в Украине три миллиона человек работают за минимальную зарплату. Поэтому увеличение зарплат станет путем для преодоления бедности, уверен лидер Радикальной партии Украины.

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