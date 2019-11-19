Топ-менеджер "Нафтогаза" заявил, в каком формате должны продолжатся переговоры по транзиту между Украиной и Россией

Даже последнее предложение Газпрома мы будем обсуждать в прозрачный способ в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, - заявил Витренко

/ Фото: УНИАН

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко убежден, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате, и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать в прозрачный способ в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские условия, продолжения транзита", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что рассчитывает на обсуждение контракта по транзиту российского газа через территорию Украины на саммите "нормандского формата" 9 декабря президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимир Путиным.

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В видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Как писали новости "Сегодня", "Газпром" сообщил, что направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта на транзит газа или заключении нового – сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году. При этом условием для продления или заключения контракта является "отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств".

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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