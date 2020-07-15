Глава аппарата Верховной Рады подал в отставку – СМИ

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный решил сложить полномочия.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в аппарате парламента.
Эту информацию подтверждает народный депутат Александр Качура ("Слуга народа"), который опубликовал в своем Telegram фото заявления Штучного об увольнении с должности, назвав решение Штучного "мудрым и взвешенным".
"В связи с решением вопроса насчет назначения меня на другую должность в государственном органе, прошу рассмотреть вопрос касательно моего увольнения с должности руководителя аппарата Верховной Рады", – говорится в подписанном 15 июля документе.
На какую именно должность Штучный решил променять место руководителя аппарата Верховной Рады, не сообщается.
Свое кресло он занимает с 19 сентября 2019 года. До этого президент Владимир Зеленский назначил его первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Также Вячеслав Штучный является директором Института управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Напомним, ранее стало известно об отставке представителя правительства в Верховной Раде Елены Шуляк.
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