Зеленский сменил руководство Управления государственной охраны: подробности

Новым главой УГО стал подполковник Вооруженных сил Украины Алексей Оцерклевич

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Управления государственной охраны. Так, президент своими указами уволил Валерия Гелетея с должности начальника УГО и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Также Владимир Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО и назначил на этот пост Вячеслава Штучного.

Также Глава государства Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны.

Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Напомним, главным в своей администрации Владимир Зеленский назначил 42-летнего адвоката Андрея Богдана.

Во время президентских выборов Богдан был юридическим советником нового гаранта. Богдан работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

Правой рукой президента, первым помощником назначен Сергей Шефир — 55-летний худрук и сценарист "Квартала". Он является земляком президента и некоторых из "квартальщиков" – родился также в Кривом Роге. Украинцам он известен как сценарист и продюсер как минимум 15 фильмов, среди которых и "Сваты".

Первым замглавы АП назначен Сергей Трофимов, который до вступления в должность был исполнительным продюсером "Студии Квартал 95".

Один из самых молодых заместителей главы АП – продюсер Кирилл Тимошенко, которому недав­но исполнилось 30 лет. До своего назначения занимался съемками политической и социальной рекламы.

Более детально читайте в материале "А слуги-то кто: досье на членов команды новоизбранного президента Владимира Зеленского".

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