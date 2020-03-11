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В Кабмине новая отставка: представитель правительства уходит из Рады

11 марта, 13:38

Сергей Мартынец

Чиновница отказалась работать в новом составе правительства

После перезагрузки Кабинета министров представитель правительства Гончарука в Верховной Раде Елена Шуляк написала заявление об отставке с данной должности. Об этом она сообщила в Facebook.

"Я покидаю пост представителя Кабмина в Верховной раде. В течение последних месяцев я тесно сотрудничала с правительством Гончарука и честно поддерживала их инициативы, потому что знаю: в них большое будущее. Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и т.п. – программы, которые всегда будут ассоциироваться с правительством Гончарука, скоро принесут Украине много позитива", – написала она.

Шуляк отметила, что ей сложно перестроится на другие правительственные программы и идеи с приходом нового премьера и министров.

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"Новому правительству надо коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ходе всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем мы работали вместе задолго до его назначения. Несколько лет мы анализировали законотворческие процессы в Украине и совершенствовали их в команде Офиса эффективного регулирования. Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", – отметила чиновница.

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4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом сменила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (однако оставались четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Но уже 10 марта Кабмином был назначен временный руководитель Минобразования, временный руководитель Минэкономики, исполняющего обязанности министра культуры и спорта, а кресло уволенного Оржеля в Минэнергетики временно займет его заместитель.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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отставка Верховная Рада Кабинет министров

Источник: Сегодня

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