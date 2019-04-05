Топ-сенатор в США опубликовал стратегию поддержки Украины
Глава комитета по вооруженным силам Сената Джим Инхоф указал на сферы, где помощь Украине "проседает"
Соединенным Штатам следует изучить дополнительные возможности помочь Украине в вопросах улучшения морской и воздушной обороны и усилить финансирование программ помощи этой стране.
Об этом заявил председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф, изложив в опубликованной в издании Politico статье стратегию дальнейшей поддержки Украины.
Читайте также
"По мнению сенатора, шаги, которые сделала Администрация США за последние годы в поддержку Украины были важными и значительными, однако, на этом не стоит останавливаться. Учитывая увеличение российской угрозы и последние события, связанные с дерзким захватом Россией украинских моряков и судов, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, усилить финансирование Инициативы по безопасности помощи Украине и программ Госдепартамента по безопасности помощи о предоставлении оборонительного летального оружия, увеличить санкционное давление, усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе", – цитирует Инхофа посольство Украины в Соединенных Штатах.
Украинские дипломаты также отметили, что американский политик призвал европейские страны скоординировать возможности союзников и запретить российским торговым кораблям входить в их порты и поддержать отмену проекта "Северный поток-2".
Напомним, ранее в посольстве Украины в США сообщили, что проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает предоставление Украине 250 млн долларов.
Кроме того, в прошлом месяце заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл заявил, что Вашингтон будет поддерживать украинский народ в сдерживании российской агрессии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Топ-сенатор в США опубликовал стратегию поддержки Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Красный Крест направил на Донбасс 160 тонн гуманитарной помощи
Через пункт пропуска прошло 8 грузовиков со стройматериалами
На летальное оружие для Украины в 2019 году Конгресс США выделил десятки миллионов
Новый оборонный бюджет США отправят на согласование и подпись Трампу
США выделят на укрепление обороноспособности Украины 100 млн долларов − Полторак
Ранее Сенат США утвердил военный бюджет на 2019 год
Помощь Украине: в Конгрессе США предложили на 70 миллионов больше
В Конгрессе США рассматривают возможность увеличения суммы помощи Украине в 2019 году