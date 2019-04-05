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Топ-сенатор в США опубликовал стратегию поддержки Украины

Сегодня, 20:10

Глава комитета по вооруженным силам Сената Джим Инхоф указал на сферы, где помощь Украине "проседает"

Фото: Pixabay
Топ-сенатор в США опубликовал стратегию поддержки Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/78b/c9b/5ca78bc9b4f44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/78b/c9b/5ca78bc9b4f44.jpg Политика Глава комитета по вооруженным силам Сената Джим Инхоф указал на сферы, где помощь Украине "проседает"

Соединенным Штатам следует изучить дополнительные возможности помочь Украине в вопросах улучшения морской и воздушной обороны и усилить финансирование программ помощи этой стране.

Об этом заявил председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф, изложив в опубликованной в издании Politico статье стратегию дальнейшей поддержки Украины.

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"По мнению сенатора, шаги, которые сделала Администрация США за последние годы в поддержку Украины были важными и значительными, однако, на этом не стоит останавливаться. Учитывая увеличение российской угрозы и последние события, связанные с дерзким захватом Россией украинских моряков и судов, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, усилить финансирование Инициативы по безопасности помощи Украине и программ Госдепартамента по безопасности помощи о предоставлении оборонительного летального оружия, увеличить санкционное давление, усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе", – цитирует Инхофа посольство Украины в Соединенных Штатах.

Украинские дипломаты также отметили, что американский политик призвал европейские страны скоординировать возможности союзников и запретить российским торговым кораблям входить в их порты и поддержать отмену проекта "Северный поток-2".

Напомним, ранее в посольстве Украины в США сообщили, что проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает предоставление Украине 250 млн долларов.

Кроме того, в прошлом месяце заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл заявил, что Вашингтон будет поддерживать украинский народ в сдерживании российской агрессии.

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Тег финансирование, стратегия, Сенат США, помощь Украине

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