Трамп и Меркель обсудили Украины на саммите G20

Сегодня в Японии стартовал саммит Большой двадцатки, на котором мировые лидеры будут говорить и об Украине

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Украину на полях саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке.

Стороны говорили о поддержке реформ в Украине, а также обсудили ситуацию вокруг Ирана и другие горячие международные вопросы.

"Меркель и Трамп рассмотрели "широкий спектр вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию Ливии и региона [африканского] Сахеля, а также поддержку экономической реформы в Украине. Два лидера также обменялись мнениями относительно продолжающихся переговоров с Китаем и установления справедливых стандартов глобальной торговли", – сообщили в Белом доме.

Отмечается, что встреча прошла на полях саммита G20, который сегодня стартовал Японии. На него уже прибыли мировые лидеры, в том числе и президент России. Трамп с Путиным даже успел провести короткую встречу.

Как сообщали новости "Сегодня", на саммите также планируется встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, на которой французский лидер намерен поднять вопрос Украины.

В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.

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