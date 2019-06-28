Встреча Трампа и Путина: политолог объяснил, на какую уступку может пойти президент России

Пойдя навстречу Трампу , Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду

Фото: Getty Images

Во время встречи и переговоров на саммите G20, который пройдет в Осаке, определенные уступки Трампу Путин может сделать. Речь об освобождении украинских моряков. Об этом рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский.

По его словам, пойдя навстречу Трампу в этом вопросе, Путин может убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, позволить Трампу сохранить лицо перед американскими избирателями. Во-вторых, выполнить решение Трибунала ООН по морскому праву, сохранив хорошую мину при плохой игре. В-третьих, "выбить" от Вашингтона какие-то уступки за действие, которое Россия так или иначе обязана совершить. Возможно, решение по украинским морякам – одно из немногих, уже согласованных Вашингтоном и Москвой.

"Одним из дополнительных бонусов для Трампа может быть освобождение украинских моряков. Трамп требовал от Путина освобождения моряков, теперь Путин это должен сделать. Другими словами, в условиях выборов в США ему важно показать, что он добивается уступок от России, что его зря обвиняют в сговоре с Путиным", – отметил Петр Бурковский.

Напомним, ранее Петр Бурковский отмечал, что даже сам факт встречи с Путиным может в определенной мере ударить по Трампу.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос".

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