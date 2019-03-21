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Трамп отреагировал на статью об "украинском заговоре в пользу Клинтон"

Сегодня, 22:28

Президент США процитировал высказывание журналиста

Фото: Getty Images
Трамп отреагировал на статью об "украинском заговоре в пользу Клинтон" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg Политика Президент США процитировал высказывание журналиста

Президент США Дональд Трамп отреагировал статью издания The Hill с интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором он рассказывает, что расследует "украинский заговор в пользу Хиллари Клинтон". Соответствующий твит Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Так, президент США процитировал высказывание журналиста.

"Джон Соломон: с исчезновением российского заговора появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", – написал Трамп.

Сам журналист издания The Hill Джон Соломон представил свою статью такой подписью:

"Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016 года? Главный прокурор говорит, что есть достаточно доказательств, чтобы начать расследование", – написал Соломон.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он начал расследование того, не нарочно ли правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США об экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.

Тем временем, Белый дом отказался предоставить демократам записи разговоров Трампа и Путина. Чиполлоне подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз.

Напомним, экс-директор Трампа по коммуникациям передаст в Конгресс личный рабочей дневник с заметками о президенте. Конгрессмены планируют установить, препятствовал ли Трамп правосудию.

Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

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Тег выборы, США, Луценко, клинтон, Трамп, заговор, Юрий Луценко, Дональд Трамп

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Источник:

УНН

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