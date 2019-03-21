Трамп отреагировал на статью об "украинском заговоре в пользу Клинтон"
Президент США процитировал высказывание журналиста
Президент США Дональд Трамп отреагировал статью издания The Hill с интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором он рассказывает, что расследует "украинский заговор в пользу Хиллари Клинтон". Соответствующий твит Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
Так, президент США процитировал высказывание журналиста.
"Джон Соломон: с исчезновением российского заговора появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", – написал Трамп.
Сам журналист издания The Hill Джон Соломон представил свою статью такой подписью:
"Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016 года? Главный прокурор говорит, что есть достаточно доказательств, чтобы начать расследование", – написал Соломон.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он начал расследование того, не нарочно ли правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США об экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.
Тем временем, Белый дом отказался предоставить демократам записи разговоров Трампа и Путина. Чиполлоне подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз.
Напомним, экс-директор Трампа по коммуникациям передаст в Конгресс личный рабочей дневник с заметками о президенте. Конгрессмены планируют установить, препятствовал ли Трамп правосудию.
Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.
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