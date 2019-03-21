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Экс-директор Трампа по коммуникациям передаст в Конгресс личный рабочей дневник с заметками о президенте

Сегодня, 02:09

Конгрессмены планируют установить, препятствовал ли Трамп правосудию

Фото: Pixabay
Экс-директор Трампа по коммуникациям передаст в Конгресс личный рабочей дневник с заметками о президенте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f6/1b0/5c88f61b0ade7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f6/1b0/5c88f61b0ade7.jpg США Конгрессмены планируют установить, препятствовал ли Трамп правосудию

Экс-директор по коммуникациям Белого дома и доверенное лицо президента Дональда Трампа Хоуп Хикс согласилась сотрудничать в расследовании Демократической партии, касающемся американского президента. Об этом заявил CNN.

Она намерена передать документы для расследования в комитет юстиции палаты представителей Конгресса США. Конгрессмены планируют установить, препятствовал ли Трамп правосудию. Документы касаются случаев с ложными показаниями бывшего советника Трампа по безопасности Майкла Флинна, увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, участия Трампа в схемах по замалчиванию его предполагаемых связях с российским правительством.

Комитет запросил у Хикс все, что можно назвать "личным рабочим дневником, журналом или другой книгой с пометками, записями или описаниями событий в течение дня". Тематика документов должна касаться лично Трампа, его предвыборной кампании, предвыборного штаба или президентской администрации.

Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.

Ранее Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.

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Тег расследование, конгресс, Трамп, РФ, Коми, флинн, Конгресс США

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