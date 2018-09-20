Трамп предложил Испании оградиться стеной от мигрантов

Сегодня, 11:41

Американский президент советует построить стену вдоль пустыни Сахара

Фото: AFP
Фото: AFP

Испанскому правительству стоит всерьез задуматься о строительстве стены, которая оградит подконтрольные Мадриду территории от так называемой "Черной Африки" – части континента, которая лежит южнее пустыни Сахара – считает американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, таким образом испанцы могли бы в значительной степени урезать поток мигрантов в Европу, пишет EUobserver, ссылаясь на министра иностранных дел Испании Хосе Боррелла.

Издание отмечает, что об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на этой неделе, однако предложение Трампа поступило, вероятнее всего, в ходе визита короля Фелипе и королевы Летиции, которых сопровождал Боррелл, в Белый дом.

Стоит отметить, что этим летом более шести сотен африканских мигрантов взяли штурмом двойную границу испанского полуанклава Сеута в Марокко и атаковали полицию.

Напомним, в июле Испания обратилась к Европейской комиссии за помощью из-за притока мигрантов.

Также мы писали о том, что Германия, Греция и Испания достигли политического соглашения о сотрудничестве в миграционной политике.

Кроме того сообщалось о том, что после закрытия "балканского маршрута" больше людей стало прибывать в ЕС через Италию и Испанию.
Испания, миграция, нелегалы, мигранты, Трамп

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"Сегодня"

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