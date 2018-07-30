Из-за притока мигрантов Испания обратилась за помощью к Еврокомиссии

Испания попросила у Европейской комиссии дополнительную экстренную помощь на фоне роста притока мигрантов со стороны Средиземного моря. Как сообщается со ссылкой на представителя Еврокомиссии Наташу Берто, Брюссель рассматривает этот запрос.

По словам Берто, Еврокомиссия "в курсе, и следит" за ситуацией с миграцией на западе Средиземного моря. Член Еврокомиссии по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос 27 июля переговорил с главой МВД Испании Фернано Гранде-Марласка, подтвердив "полную поддержку" Еврокомиссией Испании, отметила Берто.

"Испания запросила дополнительную экстренную помощь, мы получили запрос и анализируем его", – сообщила представитель Еврокомиссии Берто.

С начала 2018 года, по данным ООН, в Испанию прибыли почти 24 тыс. мигрантов, большая часть из них по морю. Отметим, недавно только за два дня Испания спасла на море 1200 мигрантов.

Ранее в Средиземном море судно благотворительной организации Mission Lifeline спасло 224 мигранта, которые пытались достичь берегов Европы, но не были приняты портами Италии и Мальты.

Тем временем, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что отсутствие общего плана выхода из миграционного кризиса может привести к распаду Евросоюза.