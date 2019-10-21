Трамп резко осадил топ-демократа из-за Украины

Президент требует, чтобы Адам Шифф дал показания, зачем извратил разговор Трампа с Зеленским

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский президент Дональд Трамп вновь обвинил высокопоставленного демократа Адама Шиффа во лжи насчет стенограммы июльской телефонной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хозяин Белого дома считает, что, будучи председателем спецкомитета по разведке Палаты представителей США и одним из инициаторов импичмента Трампа, Шифф умышленно извратил текст расшифровки разговора при помощи осведомителей спецслужб.

"Где этот осведомитель, или второй осведомитель, или „информатор"? Все пропали, потому что их так называемая история даже близко не совпадает со стенограммой телефонного разговора. Было ли это обманом коррумпированного Шиффа? Когда он даст показания, почему выдумал разговор и зачитал эту фикцию перед Конгрессом и американским народом?" – задался Трамп вопросом на своей странице в Twitter.

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Президент считает "украинский скандал" в США результатом работы его политических противников и Шиффа в частности.

"Я требую его показаний … Когда ничего не делающие демократы ответят перед страной, когда наконец республиканцы дадут отпор?" – добавил Дональд Трамп.

Напомним, ранее американский президент призвал уволить председательницу Палаты представителей США Нэнси Пелоси и главу спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса Адама Шиффа, обвинив их в государственной измене.

Напомним, в прошлом месяце именно Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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