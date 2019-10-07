Это госзимена: Трамп требует отставки спикера Палаты представителей

Нэнси Пелоси и Дональд Трамп / Фото: AFP

Председательница Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса Адама Шиффа должны быть уволены, считает американский президент Дональд Трамп.

Об этом он написал на своей странице в Twitter 7 октября, обвинив обоих высокопоставленных демократов в государственной измене.

В частности, Трамп уверен в том, что Пелоси было известно о "лжи и массовых подтасовках", которые совершил Шифф, зачитывая в Конгрессе текст расшифровкииюльской телефонной беседы американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Это делает "Нервную" Нэнси столь же виновной в тяжких преступлениях и даже в государственной измене, как и Адама Шиффа. Я считаю, это значит, что им, как и остальным участникам этого злоумышленного сговора, должен быть немедленно объявлен импичмент", – заявил глава Белого дома.

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Напомним, ранее в прошлом месяце именно Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В Белом доме выразили готовность поддержать импичмент, но только в том случае, если за это проголосует вся Палата представителей целиком.

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