Трамп сделал заявление по саммиту в "нормандском формате"

Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс в переговорах по урегулированию на Донбассе

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу Нормандской четверки. Об этом он заявил на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Великобритании.

"Предстоящие встречи России и Украины (в "нормандском формате") очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс", – сказал Трамп.

Ранее президент Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Президент призвал украинцев не реагировать на заявления различных политических сил якобы о капитуляции и сдаче интересов Украины.

Глава государства добавил, что никто воевать не собирается и урегулирования конфликта он будет добиваться исключительно дипломатией.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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