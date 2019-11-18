Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Трамп заявил, что Зеленский даже не знал о задержке военной помощи Украине

18 ноября, 03:25

По словам Трампа, Украина получила деньги без каких-либо условий

Фото: AFP

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам Трампа, Украина получила деньги "без каких-либо условий", а на Зеленского и Пристайко никакого давления не оказывалось.

Реклама

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?" - написал Трамп.

В тренде
Чешский премьер едет в Украину с сотней бизнесменов: СМИ раскрыли подробности
REUTERS/Toby Melville

Напомним, что ранее нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

В Демократической партии уверены, что президент шантажировал Зеленского, заморозив финансовую помощь США под предлогом отсутствия расследований в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

импичмент финансирование давление разговор Владимир Зеленский Дональд Трамп помощь Украине Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скороход раскрыла детали про зарплаты в конвертах для
Скороход раскрыла детали про зарплаты в конвертах для "слуг народа"Политика
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасениеПолитика
Американские СМИ рассказали, о чем Трамп не захотел говорить с Зеленским
Американские СМИ рассказали, о чем Трамп не захотел говорить с ЗеленскимСША
Обидно наблюдать за Макроном: Елисеев об отношении Франции к России
Обидно наблюдать за Макроном: Елисеев об отношении Франции к РоссииПолитика
Макрон едет в Украину: что известно о визите
Макрон едет в Украину: что известно о визитеПолитика
Россия пролетает: в МИД сделали важное уточнение по второму гражданству
Россия пролетает: в МИД сделали важное уточнение по второму гражданствуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...