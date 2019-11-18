Трамп заявил, что Зеленский даже не знал о задержке военной помощи Украине

По словам Трампа, Украина получила деньги без каких-либо условий

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам Трампа, Украина получила деньги "без каких-либо условий", а на Зеленского и Пристайко никакого давления не оказывалось.

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"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?" - написал Трамп.

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Напомним, что ранее нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

В Демократической партии уверены, что президент шантажировал Зеленского, заморозив финансовую помощь США под предлогом отсутствия расследований в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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