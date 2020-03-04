Трое кандидатов в Кабмин отказались от назначений: нардеп назвал имена

Во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады планируется обновить состав Кабинета министров. Однако уже три возможных кандидата отказались от должностей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, якобы об этом заявил вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль, которому прочат назначение премьер-министром.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что (Олег) Коростелев, (Роман) Жуковский и (Тимофей) Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве. Это соответственно были кандидаты в вице-премьеры, министры экономики и АПК (агропромышленного комплекса)", – написал Гончаренко.

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Отказ Милованова от должности подтвердил источник агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, министр получил предложение работать в новом правительстве, но отказался и покинет свой пост.

Народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев подтвердил отказ Милованова и подчеркнул, что сегодня не будет проголосован весь новый состав правительства: некоторые посты в нем останутся вакантными.

"Милованов сообщил, что он отказался от этой должности. Он не объяснил почему, я его не спрашивал, но очевидно, он не видит как тот участок работы, который ему был предложен, организовать", – сказал нардеп.

Вчера же вечером на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Отметим, что сегодня в парламенте состоится внеочередное заседание в 16:00, на котором депутаты рассмотрят четыре важных законопроекта, возьмутся за кадровые перестановки в правительстве и заслушают руководителей правоохранительных органов. Также в СМИ уже появился предварительный список нового состава правительства.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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