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Трое кандидатов в Кабмин отказались от назначений: нардеп назвал имена

4 марта, 13:46

Сергей Мартынец

Алексей Гончаренко сообщил, что Шмыгаль озвучил неожиданные новости лидерам фракций

Во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады планируется обновить состав Кабинета министров. Однако уже три возможных кандидата отказались от должностей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, якобы об этом заявил вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль, которому прочат назначение премьер-министром.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что (Олег) Коростелев, (Роман) Жуковский и (Тимофей) Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве. Это соответственно были кандидаты в вице-премьеры, министры экономики и АПК (агропромышленного комплекса)", – написал Гончаренко.

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Отказ Милованова от должности подтвердил источник агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, министр получил предложение работать в новом правительстве, но отказался и покинет свой пост.

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Народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев подтвердил отказ Милованова и подчеркнул, что сегодня не будет проголосован весь новый состав правительства: некоторые посты в нем останутся вакантными.

"Милованов сообщил, что он отказался от этой должности. Он не объяснил почему, я его не спрашивал, но очевидно, он не видит как тот участок работы, который ему был предложен, организовать", – сказал нардеп.

Вчера же вечером на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Отметим, что сегодня в парламенте состоится внеочередное заседание в 16:00, на котором депутаты рассмотрят четыре важных законопроекта, возьмутся за кадровые перестановки в правительстве и заслушают руководителей правоохранительных органов. Также в СМИ уже появился предварительный список нового состава правительства.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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правительство Кабинет министров Тимофей Милованов коростелев

Источник: Сегодня

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