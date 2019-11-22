Труба рассказал, как проходит расследование дела Порошенко

Роман Труба / Фото: Сегодня

Реклама

Проект подозрения Петру Порошенко на данный момент находится в Генеральной прокуратуре и изучается.

Об этом заявил Роман Труба, директор Государственного бюро расследований в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"По состоянию на сегодня, эти документы (проект подозрения Петру Порошенко – пятому президенту Украины (2014-2019 гг.), лидеру "Европейской солидарности" – Ред.) находятся в Генеральной прокуратуре и, скорее всего, они изучаются. Процессуальный руководитель в этом производстве – партнер следователя, и все, абсолютное большинство следственных действий происходят по согласованию или с разрешения, соответственно, процессуального руководителя", – отметил он.

Также Труба объяснил, почему нет решения со стороны Генеральной прокуратуры.

"Я думаю, что продолжается изучение, так как вместе с проектами этих документов также были направлены материалы уголовного производства. Следователи и процессуальные руководители принимают профессиональные и взвешенные решения – это чрезвычайно важно. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по поводу согласования проекта подозрения или исключения", – резюмировал глава ГБР.

Как известно,18 ноября стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Петру Порошенко – пятому президенту Украины (2014-2019 гг.), лидеру "Европейской солидарности".

Сам Порошенко однозначно прокомментировал дело ГБР: мол, ничего у вас не получится. Во время встречи с журналистами в аэропорту "Киев" имени Сикорского 18 ноября пятый президент Украины пояснил, что вернулся из Турции, где находился с визитом, так как был вынужден немедленно вернуться в Украину – хотя для этого и пришлось отменить несколько встреч.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама