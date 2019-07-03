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Трюдо после встречи с Зеленским сделал заявление по России

3 июля, 09:48

Канада из всех стран продолжает применять против России одни из самых сильных санкций

Джастин трюдо
Джастин трюдо. Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже заявлял о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а теперь осудил возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы и пообещал продолжать против нее санкции. Об этом он сказал на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Торонто.

Он напомнил, что Канада продолжает применять против России одни из самых сильных санкций из всех стран, но одновременно с международными друзьями и союзниками, поскольку канадцы обеспокоены незаконными действиями России против Украины.

"Мы были разочарованы видеть, что Россия вновь была приглашена присоединиться к Совету Европы (ПАСЕ. – Ред.), несмотря на то, что украинские моряки не были освобождены. Мы считаем, что крайне важно видеть реальные позитивные действия со стороны России, и мы продолжим сохранять твердую позицию в отношении Украины в процессе введения санкций против российских чиновников. Это то, что мы всегда будем делать, поскольку мы друзьями для Украины", – подчеркнул Трюдо.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина выразила заинтересованность усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере. По словам президента Владимира Зеленского, это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER.

В свою очередь Джастин Трюдо отмечал, что Канада добавила Украину в список для продажи оружия. Он указал на то, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.


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Тег Россия, Канада, санкции, Трюдо

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Источник:

УНИАН

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