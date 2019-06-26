Трюдо раскрыл детали будущей встречи с Зеленским

Это будет первый визит нового президента Украины на североамериканский континент

Джастин Трюдо. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит Канаду. Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо прокомментировал встречу с главой украинского государства.

Об этом сообщает "Укринформ".

Он напомнил, что Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях.

"С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой будет подтверждена приверженность Канады народу Украины, и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", – сказал Трюдо.

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В офисе канадского премьера также добавили, что на переговорах также поднимут вопросы реформ на пути евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", последний зарубежный визит президента Украины состоялся 17-18 июня – он ездил Францию и Германию, где встречался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Эти государства важны для Украины не только в силу своего влияния в Евросоюзе и с точки зрения перспектив политического и экономического сотрудничества. Но и, прежде всего, как непосредственные гаранты выполнения Минских договоренностей. Читайте подробней главное о зарубежной поездке Зеленского.

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