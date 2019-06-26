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Стало известно, когда Зеленский посетит Канаду

26 июня, 09:23

В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит с визитом Канаду. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Запланированы также встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Стоит отметить, что в конце мая чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук пригласил Зеленского посетить Канаду 2 июля. Именно в этот день в Канаде должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине.

А месяцем ранее премьер Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский пообщались о сотрудничестве Канады и Украины. Собеседники выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство.

Также напомним, что Зеленский получил приглашение Дональда Трампа посетить США, сейчас утрясается вопрос с датами.


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Тег Канада, визит, Зеленский, реформы

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