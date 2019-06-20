Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского
Перед президентом Украины стояло несколько задач. Он их решил
Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой второй зарубежный визит. На этот раз глава украинского государства побывал во Франции и Германии. Эти государства важны для Украины не только в силу своего влияния в Евросоюзе и с точки зрения перспектив политического и экономического сотрудничества. Но и, прежде всего, как непосредственные гаранты выполнения Минских договоренностей. За чем поехал Владимир Зеленский и чего в итоге добился, разбирался сайт "Сегодня".
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Первый зарубежный визит Владимира Зеленского - в Брюссель - носил, скорее, "ознакомительно-презентационный" характер. Главной задачей нового главы украинского государства было лично познакомиться с руководством Евросоюза и наших ближайших партнеров, той же Польши. Одной из целей нынешней поездки президента также были личные знакомства. Но лишь "одной из": в отличие от вояжа в Брюссель, встречи в Париже и Германии имели уже практически-прикладную направленность.
"Цели нынешнего зарубежного вояжа Владимира Зеленского были абсолютно простые. Первая – личное знакомство. С Макроном украинский президент встречался, но все равно Зеленскому было важно упрочить первое впечатление. А Макрону – посмотреть, как человек держится в новом статусе. С Меркель же Зеленский был знаком лишь заочно, а, учитывая важность Германии для Украины, налаживание в кратчайшие сроки близких контактов с руководством этой страны было просто необходимо", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.
В этой связи стоит отметить, что в ходе визита Владимир Зеленский встретился не только с руководителями двух государств. Украинский президент постарался максимально расширить круг знакомств среди политикума Франции и Германии. В том числе и на перспективу.
Так, во Франции Владимир Зеленский встретился с главой Сената Жераром Ларше. Ларше – представитель крупнейшей во Франции оппозиционной партии "Республиканцы". Эта политическая сила, ведущая свою родословную от партий де Голля и Помпиду, хотя и подрастеряла свой рейтинг после провала на последних президентских выборах, тем не менее включает в себя целый сонм авторитетных и опытных политиков, которые определяли и будут определять политику Франции на разных уровнях.
В Германии Владимир Зеленский встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и главой Бундестага Вольфгангом Шойбле, известным своими антипутинскими высказываниями. Но, пожалуй, наиболее важной было знакомство украинского президента с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком и главой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Через год Меркель покидает политику. И Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассматривается как преемница Ангелы не только на посту лидера партии, но и на должности канцлера Германии. Таким образом, не исключено, что нынешнее знакомство Зеленского и лидера ХДС в будущем может сослужить Украине неплохую службу
В ходе визита Владимир Зеленский встретился также с представителями среднего и крупного бизнеса. Ключевой темой этих встреч были, разумеется, инвестиции в Украину. Впрочем, говорить, смог ли украинский президент "достучаться" до предпринимателей, можно будет лишь со временем. В предыдущие годы подобные встречи проходили на разных уровнях, площадках и в разных форматах. Однако на уровне "инвестиционного бума" они, к сожалению, кардинально не сказывались.
"Новый конь" борозды не испортил
Второй основной целью визита эксперты в один голос называют "прощупывание возможностей" мирного урегулирования на Донбассе. Как известно, команда нового украинского президента считает, что наиболее реально достигнуть мира с помощью переговоров в Нормандском формате.
Напомним, что "Нормандский формат" – это группа руководителей Украины, России, Франции и Германии. В таком составе формат был создан летом 2014 года. На протяжении двух лет переговоры в формате велись более или менее активно. К примеру, именно в ходе переговоров "четверки" были заключены вторые минские соглашения, ставшие основной дорожной картой прекращения войны на Донбассе. Однако в полном составе лидеры формата собирались в последний раз осенью 2016 года. После этого проводились лишь встречи глав МИД "четверки", двусторонние или многосторонние телефонные переговоры, встречи "четверки" в урезанном формате (отсутствовал Владимир Путин).
Необходимость возобновления работы формата с последующим принятием решений, способных прекратить войну, было, по сути, ключевым месседжем, с которым Владимир Зеленский приехал в Париж и Берлин. Эксперты отмечают, что именно таких месседжей ждали и принимающие стороны.
"Для Франции и Германии тоже было важно посмотреть, с какими предложениями приедет Зеленский. Они очень заинтересованы хоть как-то продвинуть урегулирование на Донбассе. И они рассчитывают на какие-то компромиссы в позиции Украины", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.
По словам эксперта, в этой связи украинскому президенту было важно не допустить каких-то шагов, которые могли бы трактоваться как ослабление позиций Украины, недостаточную их четкость.
"И, я думаю, в этом плане показательным стало то, что Зеленский исправил формулировку Макрона о переговорах с сепаратистами. Пояснил, что это недопустимо. Условно говоря, прочертил "красную черту", переход за которую Украиной даже не рассматривается", – отмечает политолог.
Что касается результатов, то, как известно, достигнута договоренность о проведении 12 июля встречи глав МИД участников формата.
"Как минимум процесс сдвинулся с мертвой точки, – отмечает Владимир Фесенко. – Пока что переговоры идут в традиционном режиме – отдельно с Украиной, отдельно с Путиным. С Путиным европейские лидеры говорили по телефону еще в мае, к нам приезжали министры иностранных дел Германии и Франции. Теперь вот достигнута договоренность о встрече внешнеполитических советников 12 июля".
По словам Владимира Фесенко, скорее всего, на встрече глав МИД "четверки" будут искать точки соприкосновения, чтобы подготовить встречу лидеров формата уже на осень. Впрочем, говорить о "перемоге" эксперты не спешат.
"Вот тут мы уже не знаем, как дальше пойдет. Насколько удастся подготовить эту встречу, насколько вообще вероятна встреча глав государств Нормандской четверки в полном формате, – говорит Алексей Гарань. – Позиции украинской и российской сторон расходятся. Насколько мы знаем из предыдущего опыта, встречи советников происходили и раньше. Но безрезультатно. Встреч в Нормандском формате на высшем уровне после встреч глав МИД не было. Просто потому, что, как оказывалось, позиции сторон не сближались, говорить было не о чем", – отмечает Алексей Гарань.
В целом итоги визита эксперты оценивают позитивно. В том числе тот факт, что Владимир Зеленский по ключевым вопросам продолжил политику, практикуемую Украиной в предыдущие годы.
"Зеленский идет в колее, которую проложил еще Порошенко. И с точки зрения внутренней и внешней политики поступает совершенно правильно, – сказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев. – Если говорить о результатах визита, то нельзя сказать, что достигнут большой успех. Идти по старой колее – это не прокладывать новую. Но, в принципе, Зеленский ее не испортил. И главное – показал, что он обучаем. И что он не просто случайный человек, артист, шоумен, а политик, который может удерживать позицию Украины на высшем международном уровне", – сказал политолог.
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