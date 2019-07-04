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Туск назвал солидарность с Украиной одним из проявлений европейского единства

4 июля, 19:52

Он отметил, что это стало возможным, потому что лидеры стран ЕС действительно понимают силу единства

Зеленский и Туск
Зеленский и Туск. Фото: AFP

Европейское единство является важным для всего континента, и одним из проявлений такого единства является солидарность с Украиной. Об этом сегодня во время доклада в Европарламенте о результатах работы саммита ЕС заявил действующий президент Европейского совета Дональд Туск, сообщается на сайте Европейского совета.

"Говоря о различных чувствительностях в Европе, я хотел бы отметить единство и географический баланс нашего континента. Как вы знаете, я лично боролся за то, чтобы сохранять европейское единство в прошлые годы, будь то по поводу солидарности с Украиной, помощи Греции, миграционного кризиса или переговоров по Brexit. Когда мы были более успешными, когда-то – менее, но фактически нам всегда удавалось оставаться вместе", – сказал Туск.

Он отметил, что это стало возможным, потому что лидеры стран ЕС действительно понимают силу единства.

"Очевидно, что только тогда, когда мы едины, мы можем создать противовесы для наиболее мощных глобальных игроков", - добавил действующий президент Европейского совета.

Как сообщалось, Туск сделал заявление по Украине после встречи с Зеленским. Чиновник Евросоюза дал понять, что Украина может рассчитывать на помощь Европы, и озвучил позицию по Донбассу.

Также Туск жестко пристыдил Путина за слова о либерализме. Туск заявил, что он "категорически не согласен" cо словами главы РФ, который ранее в интервью Financial Times назвал либерализм "устаревшим".

Как сообщалось, ранее Дональд Туск стал кавалером ордена Ярослава Мудрого


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Тег Туск, солидарность, единство

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Укринформ

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