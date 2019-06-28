Туск жестко пристыдил Путина за слова о либерализме

Президент Евросовета выразился необычно резко

Дональд Туск. Фото: Getty Images

Президент Европейского Совета Дональд Туск на саммите G20 в Осаке пристыдил президента России Владимира Путина. Как отмечает издание Euractiv, Туск высказался на "на необычно недипломатическом языке".

Туск заявил, что он "категорически не согласен" cо словами главы РФ, который ранее в интервью Financial Times назвал либерализм "устаревшим".

"Я должен сказать, что я категорически не согласен с главным аргументом, что либерализм является устаревшим. Тот, кто утверждает, что либеральная демократия является устаревшей, также утверждает, что свободы устаревшие, верховенство права устаревшее и права человека устаревшие", – сказал Туск.

Это является "важнейшими и самыми трепетными ценностями" для европейцев, добавил глава Европейского Совета.

"Я считаю, что действительно устаревшими является авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными", – сказал Туск.

Напомним, Путин утверждал, что якобы "либеральная идея конфликтует с тем, чего хотят люди во всем мире".

"(Либералы) не могут просто диктовать никому ничего, как они пытались сделать в течение последних десятилетий. ... Эта либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут убивать, грабить и насиловать безнаказанно, потому что их права как мигрантов должны быть защищены", – сказал Путин, поскольку популистские движения получают поддержку в Европе и США.

Как сообщалось, ранее Дональд Туск стал кавалером ордена Ярослава Мудрого.

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