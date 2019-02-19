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Туск: продолжение реформ – лучшее уважение Небесной сотни

Сегодня, 02:06

По словам президента Европейского Совета, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными

Фото: president.gov.ua
Туск: продолжение реформ – лучшее уважение Небесной сотни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b47/ee6/5c6b47ee62ea1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b47/ee6/5c6b47ee62ea1.jpeg Политика По словам президента Европейского Совета, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными

В Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

Об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск, который прибыл в Украину, сообщает "Прямой".

"Очень важно приехать в Украину и отдать дань всему украинскому народу. И я абсолютно уверен, что у вас есть очень хорошие причины, чтобы гордиться. Это действительно что-то уникальное, что одновременно у вас проводятся реформы, которые действительно эффективны, и вы защищаете ваш народ от очень циничной и бездумной агрессии.  И  действительно, впервые в нашей общей европейской истории мы видим такое противостояние и такую ​​храбрость, и в то же время прагматизм.  И то, что я чувствую – и это не только мое мнение – это то , что вы одновременно герои и прагматики. Это что-то действительно уникальное  и огромное ", - сказал он.

Туск поблагодарил президента Украины Петра Порошенко "я очень благодарен вам за вашу личную роль, которую вы играете. У вас есть очень хорошие причины чувствовать себя гордым".

"Вы знаете, ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах стран-членов ЕС. Вы заслужили эту репутацию. Я думаю, что это лучшая форма уважения, которую можно отдать жертвам революции. Сделать все , что вы можете для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленные на построение лучших стандартов демократии. И, опять же, очень высоко ценю ваши личные усилия.  Для меня это также личная привилегия быть здесь. Это что-то очень впечатляюще – быть здесь. спасибо вам ", – добавил Дональд Туск.

Ранее Порошенко и Туск обсудили годовщину расстрелов на Майдане и "азовские санкции" против России

Как известно, сегодня в Украину приехал президент Европейского Совета Дональд Туск. Он принял участие в мероприятиях к годовщине Революции Достоинства. Европейский чиновник встретился с президентом Украины Петром Порошенко, также запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также Туск примет участие в торжествах в Верховной Раде. Кроме того, Туск намерен посетить Львов.

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Тег Порошенко, Туск, Дональд Туск, небесна сотня, реформы

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