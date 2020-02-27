"Ты не народный депутат": "слуга народа" и активист устроили перепалку (видео)

Житель Харькова недоволен слугой народа, который избирался в этом городе

Пока партия "Слуга народа" выбирает новую идеологию, ее депутаты продолжают попадать в скандалы. Нардеп Александр Куницкий с одним из харьковских активистов устроили перепалку. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Куницкий и блогер (Николай) пересеклись у входа в McDonalds в Харькове. Активист начал с каких-то претензий, толком не объясняя, в чем дело. Его возмутило, что нардеп якобы говорил, что за него проголосовали харьковчане, а также, что якобы активист "обелечивает черных лесорубов".

"Ты сказал, что за тебя проголосовали харьковчане. Что ты сделал для Харькова? … Благодаря Александру Владимировичу Зеленскому вы все выехали на его имени", – сказал блогер.

Далее блогер переключил разговор на еще одного "слугу народа" из Харькова Александра Бакумова, что якобы он скупил себе несколько автомобилей.

После этого Куницкий пригласил активиста зайти в заведение и попытался добиться от него каких-то фактов коррупции Бакумова, но так и не услышал ничего более менее внятного.

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В какой-то момент Куницкий встал из-за стола, они обменялись оскорблениями, и попытался уйти, но блогер перегородил ему путь и даже охранник нардепа не помог. Куницкий напомнил, что он народный депутат и потребовал пропустить его

"Ты не народный депутат… Вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народными депутатами… Саша, не толкай меня", – сказал блогер, но в итоге пропустил нардепа.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале февраля "слуга народа" Максим Ткаченко пригрозил депутату в Раде. Перепалка произошла прямо возле парламентской трибуны с коллегой из "Батькивщины" Алексеем Кучеренко.

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