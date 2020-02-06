"За клоуна п*зды получите": "слуга народа" пригрозил депутату в Раде

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В Верховной Раде сегодня горячо. Народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко обрушился с угрозами в адрес коллеги из "Батькивщины" Алексея Кучеренко. Соответствующее видео появилось в сети.

Диалог у парламентской трибуны получился следующий:

Ткаченко: "Едьте в Трускавец, отдохните".

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Кучеренко: "Вы клоуны малолетние".

Ткаченко: "За клоуна сейчас п*зды получите".

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Отметим, что сегодня в парламенте уже было две стычки. Сначала нардепы Власенко и Дмитрук устроили потасовку, после чего были заблокированы и трибуна, и президиум парламента, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и вовсе заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Позже политики снова устроили потасовку, причем она опять началась с Власенко и Дмитрука, к которой подключилось много депутатов. Видео новой потасовки.

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок, в связи с чем Арахамия накануне заявлял, что заседание парламента может затянуться до утра пятницы. Однако депутаты сначала отказались продлить работу до 20:00, а но согласились до 19:30. Судя по всему, ночного заседания не будет. Смотрите онлайн-трансляцию рассмотрения законопроекта о рынке земли.

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