У генпрокурора появился новый заместитель

У генерального прокурора появился новый заместитель. На эту должность Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.
Об этом сообщили на странице Офиса генпрокурора в Сети.
Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции в запасе. До этого назначения был главным военным прокурором. Кроме того, дважды был народным депутатом – в VII и VIII созывах.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал, как вырастут зарплаты в обновленном Офисе генпрокурора. По его словам, штатная численность прокуроров уменьшится, а их оплата труда увеличится.
Напомним, что реформирование органов прокуратуры началось с переаттестации действующих прокуроров для оценивания их на соответствие критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики.
Так, реформа прокуратуры предполагает следующее:
- Генеральная прокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;
- генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;
- ликвидация военных прокуратур, но при этом генеральный прокурор будет иметь право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;
- уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек;
- генпрокурор получает полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, оценивать качество работы прокуроров;
- предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;
- должностной оклад повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов граждан;
- прокуроры проходят переаттестацию (не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры).
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