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У генпрокурора появился новый заместитель

4 января, 21:25

Заместителем Руслана Рябошапки назначен Виктор Чумак

У генерального прокурора появился новый заместитель. На эту должность Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Об этом сообщили на странице Офиса генпрокурора в Сети.

Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции в запасе. До этого назначения был главным военным прокурором. Кроме того, дважды был народным депутатом – в VII и VIII созывах.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал, как вырастут зарплаты в обновленном Офисе генпрокурора. По его словам, штатная численность прокуроров уменьшится, а их оплата труда увеличится.

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Скриншот

Напомним, что реформирование органов прокуратуры началось с переаттестации действующих прокуроров для оценивания их на соответствие критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики.

Так, реформа прокуратуры предполагает следующее:

  • Генеральная прокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;
  • генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;
  • ликвидация военных прокуратур, но при этом генеральный прокурор будет иметь право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;
  • уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек;
  • генпрокурор получает полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, оценивать качество работы прокуроров;
  • предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;
  • должностной оклад повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов граждан;
  • прокуроры проходят переаттестацию (не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

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чумак Украина заместитель Руслан Рябошапка Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

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