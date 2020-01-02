Генпрокуратуры больше нет: в Украине начинает работу Офис генпрокурора

В обновленной прокуратуре станет меньше сотрудников, но увеличатся зарплаты прокуроров

/ Фото: Сегодня

С сегодняшнего дня в Украине начинает работу Офис генерального прокурора, который заменит ликвидированную в рамках реформы Генеральную прокуратуру.

Отметим, что реформирование органов прокуратуры началось с переаттестации действующих прокуроров для оценивания их на соответствие критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики.

Так, реформа прокуратуры предполагает следующее:

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Генеральная прокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;

ликвидация военных прокуратур, но при этом генеральный прокурор будет иметь право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;

уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек;

генпрокурор получает полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, оценивать качество работы прокуроров;

предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;

должностной оклад повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов граждан;

прокуроры проходят переаттестацию (не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

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Согласно закону, генпрокурор может быть уволен президентом на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас им является Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), или Высшего совета правосудия.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал, как вырастут зарплаты в обновленном Офисе генпрокурора. По его словам, штатная численность прокуроров уменьшится, а их оплата труда увеличится.

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