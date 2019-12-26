Рябошапка рассказал, как вырастут зарплаты в обновленном Офисе генпрокурора

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса генпрокурора вырастут на 50-70%. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам Рябошапки, зарплаты у прокуроров увеличатся, но их штатная численность уменьшится.

"Благодаря правительству зарплаты прокуроров существенно повышаются – от 50% до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабмина, вскоре оно будет опубликовано. Вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы", – сказал он.

Однако, по словам Рябошапки, зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора будут меньше, чем зарплаты прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Реклама

"Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтах, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы. Однако это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ", – отметил генпрокурор.

Также, по словам Рябошапки, предусмотрено, что в обновленном Офисе генпрокурора будут совсем другие система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.

В тренде Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

"По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки будут применяться и премирование, и бонусы. То есть не так свободно, как сейчас – всем подряд одинаковая ставка, а в соответствии с тем, кто и что сделал. Будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе с прохождением карьеры, которые будут основываться на результатах справедливой оценки работы", - сказал Рябошапка.

Ожидается, что Офис генерального прокурора начнет работать со 2 января будущего года.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство будет называться Офисом генпрокурора, а для назначения на должность генпрокурора обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура. Законом среди прочего определяется, кто может увольнять генпрокурора (ранее для этого нужно было решение Верховной Рады). Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров.

Руслан Рябошапка ранее рассказывал, когда исчезнет военная прокуратура и что будет вместо нее. Новое подразделение прокуратуры будет заниматься, в том числе, и хищениями в оборонной сфере.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама