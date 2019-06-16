У Гройсмана отреагировали на слухи о выдвижении от его партии фигуранта "дела Гандзюк"

Представитель премьера назвал слухами и провокацией информации о выдвижении по мажоритарке Андрея Гордеева

Андрей Гордеев. Фото: facebook.com/andriy.gordeev.

В определенных кругах появилась информация об участия на досрочных выборах в Верховную Раду херсонского экс-губернатора Андрея Гордеева от списков партии премьер-министра Украины "Украинская стратегия Гройсмана" по мажоритарному округу.

Пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук назвал это лишь слухом и напомнил о том, что Гордеев фигурировал в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он называет эту информацию абсурдной, напомнив, что партия главы правительства не станет выдвигать мажоритарщиков.

"Еще более абсурдно предположить, что Владимир Гройсман мог бы поддержать выдвижение человека, который может быть причастен к этому жестокому убийству. Он четко заявлял свою позицию – необходимо найти и наказать всех исполнителей и заказчиков", – пишет Рябчук на своей странице в Facebook.

Представитель премьера Украины назвал это "попирающей все нормы морали" провокацией и допустил, что таким образом ее авторы прикрывают свою собственную вину.

Стоит отметить, что о выдвижении Гордеева от партии Гройсмана заявляли в частности и активисты на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Напомним, что в апреле Андрей Гордеев подал в отставку с должности главы Херсонской ОГА.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября. Она умерла от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но сама была атакована – ее облили серной кислотой.

Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. Он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего девушка получила 40% химических ожогов тела.

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