У Меркель сделали заявление по урегулированию ситуации на Донбассе

Представитель немецкого правительства дал понять, каким образом можно разрешить конфликт

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Недавно Германия и России обсуждали Минские соглашения, а теперь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт четко дал понять, что его страна готова помогать в урегулировании конфликта на Донбассе, а Минские соглашения и "нормандский формат" – это единственные пути к этому.

На вопрос журналистов, какие условия есть с точки зрения кабмина ФРГ для созыва саммита "нормандской четверки", он ответил: "Мы всегда были готовы действовать на основе Минских договоренностей, для этого есть не только возможность встречи глав государств и правительств".

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Также он считает эффективной и встречи на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата".

"Мы готовы к этой работе и считаем "Минск" и далее единственным пунктом, на который все могут опираться, чтобы улучшить ситуацию в восточной Украине", – указал Зайберт.

Как сообщали новости "Сегодня", в Германии даже готовят новый план по Донбассу. Еще в мае на экспертных слушаниях фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП)предлагали активизировать мирный план по Донбассу с помощью внесения некоторых изменений в минский документ по урегулирования ситуации на востоке Украины. Среди прочего, немецкие политики хотят ввести наказание за невыполнение Минских соглашений.

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