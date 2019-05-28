Россия и Германия обсудили Минские соглашения по Донбассу
В ходе консультаций также "констатировано взаимное стремление к полноформатному восстановлению прав России в ПАСЕ"
Высокопоставленные представители МИД России и Германии подтвердили безальтернативность минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, высказались за сохранение ядерной сделки по Ирану, а также констатировали стремление к полному восстановлению прав России в ПАСЕ.
Как сообщил МИД РФ, эти темы были обсуждены в ходе консультаций во вторник первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова и статс-секретаря МИД Германии Андреаса Михаэлиса.
В сообщении отмечается, что в ходе консультаций также "констатировано взаимное стремление к полноформатному восстановлению прав России в ПАСЕ".
Ранее Владимир Арьев объяснял, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но Комитет министров Совета Европы подготовил соответствующую почву для такого решения.
Как известно, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.
Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.
Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.
Встреча Комитета министров СЕ проходила 16–17 мая в Хельсинки. Одной из тем был кризис в отношениях Совета Европы и России.
Напомним, что некоторые лоббисты России в ПАСЕ добиваются возвращения ее в состав организации, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.
На этом фоне глава МИД Украины Павел Климкин обвинил такие страны в подрыве минских соглашений.
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