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У Москвы есть год: политолог рассказал, как Украине противостоять России

4 июля, 08:55

Формально уступать Москве, но в реальности не поступиться ничем советует Киеву Игар Тышкевич

Поведение Кремля надоело Западу
Поведение Кремля надоело Западу. Фото: AFP

Россия будет подталкивать Европу к решению украинского вопроса в своих интересах. В том числе идя на определенные несущественные уступки по Украине. Чтобы добиться своего, у Москвы есть примерно год: пока украинские госинституты, ослабленные президентскими и парламентскими выборами, не окрепнут.

Об этом эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

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Чтобы не допустить такого сценария, Украина, по мнению эксперта, должна делать различные симметричные и ассиметричные шаги, которые ослабят переговорные позиции Москвы.

"В этих условиях нужно действовать по российскому сценарию: формально уступать, но в реальности не поступиться ничем. Допустим, отпустили они четырех пленных. Украина может тоже отпустить четырех каких-то боевиков. Чтобы не давать повода России требовать более существенных уступок на переговорах. Нужно постоянно держать паритет" – говорит политолог.

Кроме того, по мнению эксперта, крайне важно предложить вниманию наших союзников конкретное видение того, что Украина хочет получить на Донбассе как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент РФ Владимир Путин влез во внутренние дела Украины – заговорил о Донбассе и церкви, придумал "неонацизм" .

Больше мнений экспертов читайте в статье на сайт "Сегодня": "Мир на Донбассе в обмен… На что?"


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Тег Россия, переговоры, эксперт, давление, выборы в парламент , Тышкевич

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