Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости политики

Путин снова влез во внутренние дела Украины: заговорил о Донбассе и церкви, придумал "неонацизм"

4 июля, 07:33

Хозяин Кремля активно использует штампы кремлевской пропаганды

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Улучшение отношений Киева и Москвы возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг, 4 июля, накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.

Читайте также

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами на Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их", — сказал Путин.

Он добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему".

Путин уверяет, что новым украинским властям придется решать проблемы, якобы оставшиеся от прежнего руководства страны, и заговорил штампами кремлевской пропаганды о некой "насильственной украинизации, запретах на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах".

Хозяин Кремля попытался уверить итальянских читателей, что в Украине якобы существует "разгул неонацизма", а развязанную Россией войну на Донбассе он назвал "гражданским конфликтом на юго-востоке", продолжая использовать мифы российской пропаганды.

А строительство независимой от России украинской церкви Путин назвал "попыткой прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир".

"Это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", — заявил он, не упомянув о такой же неприглядной роли России, деструктивным образом влияющей на политическую ситуацию в Украине.

"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", — пафосно добавил Путин.

Напомним, на днях Путин приказал ускорить "паспортизацию" Донбасса , что хорошо свидетельствует об истинных его намерениях по дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Новости "Сегодня" также писали, что Путин готов встретиться с Зеленским, а в Кремле назвали условия .

Во время предвыборной кампании Зеленский, действительно, заявлял, что не готов отдать приказ о военных действиях, чтобы силовым путем освободить Донбасс. При этом он подчеркивал, что сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров. Зеленский называл Путина врагом и акцентировал, что для ОРДЛО особый статус не планируется.

А на встрече с президентов Франции Эммануэлем Макроном Зеленский прямо заявил, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО .


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, Донбасс, Зеленский, боевики Донбасса, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Путин снова влез во внутренние дела Украины: заговорил о Донбассе и церкви, придумал "неонацизм"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Данилюк оценил целесообразность встречи Зеленского с Путиным

Вчера, 05:18

У Путина намного больший опыт у государственных делах и международной политике, но переговоры нужны

Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него

2 июля, 13:10

Украине нужно четко определиться с позицией, говорит Олеся Яхно-Белковская

В Киевской области "похоронили" Путина

2 июля, 12:48

В Яготине выбили портрет президента страны-агрессора на надгробии

Порошенко о встрече Трампа с Путиным на G20: Тревожный сигнал

29 июня, 14:17

Раньше мировые лидеры рассказывали, "как ведут себя вавки в голове Путина", говорит экс-глава государства

Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Свежая социология: Оппозиционный блок уже проходит в Раду

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ касательно возвращения РФ

Как Беленюк победный гопак танцевал. Видео

Археологи вскрыли гробницу фараона: «уникальная находка»

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь