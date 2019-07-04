Путин снова влез во внутренние дела Украины: заговорил о Донбассе и церкви, придумал "неонацизм"

Хозяин Кремля активно использует штампы кремлевской пропаганды

Владимир Путин. Фото: AFP

Улучшение отношений Киева и Москвы возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг, 4 июля, накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.

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"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами на Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их", — сказал Путин.

Он добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему".

Путин уверяет, что новым украинским властям придется решать проблемы, якобы оставшиеся от прежнего руководства страны, и заговорил штампами кремлевской пропаганды о некой "насильственной украинизации, запретах на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах".

Хозяин Кремля попытался уверить итальянских читателей, что в Украине якобы существует "разгул неонацизма", а развязанную Россией войну на Донбассе он назвал "гражданским конфликтом на юго-востоке", продолжая использовать мифы российской пропаганды.

А строительство независимой от России украинской церкви Путин назвал "попыткой прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир".

"Это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", — заявил он, не упомянув о такой же неприглядной роли России, деструктивным образом влияющей на политическую ситуацию в Украине.

"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", — пафосно добавил Путин.

Напомним, на днях Путин приказал ускорить "паспортизацию" Донбасса , что хорошо свидетельствует об истинных его намерениях по дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Новости "Сегодня" также писали, что Путин готов встретиться с Зеленским, а в Кремле назвали условия .

Во время предвыборной кампании Зеленский, действительно, заявлял, что не готов отдать приказ о военных действиях, чтобы силовым путем освободить Донбасс. При этом он подчеркивал, что сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров. Зеленский называл Путина врагом и акцентировал, что для ОРДЛО особый статус не планируется.

А на встрече с президентов Франции Эммануэлем Макроном Зеленский прямо заявил, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО .

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