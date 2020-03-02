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У нас была договоренность с Зеленским: Пристайко рассказал о возможной отставке

2 марта, 15:51

Сергей Мартынец

4 марта решится судьба некоторых чиновников в Кабмине

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке накануне внеочередного заседания Верховной Рады. Он утверждает, что не говорил еще об этом с президентом. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", – пока не было", – сказал он.

В то же время Пристайко готов к отставке, если будет принято такое решение, и не видит в этом трагедии.

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"Действительно, есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и, если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", – отметил Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что начнется заседание в 16:00 и продлится примерно три-четыре часа. Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал, что не верит в свою отставку в Раде. Он считает, что если и вынесут вопрос на голосование, то его все равно не уволят. Премьер-министр Алексей Гончарук тоже ответил на слухи об отставке.

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отставка Владимир Зеленский МИД Украины Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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