У Порошенко хотят изменить Конституцию для деоккупации Крыма

Чубаров обратился к президенту и заявил, что подготовлены проекты изменений в законодательство

В Верховной Раде подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию, которым предполагается запустить процесс деоккупации Крыма. Глав Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров обратился к президенту Украины с просьбой инициировать заседание конституционной комиссии.

Он напомнил об объявленной Вашингтоном в июле "крымской декларации", в которой госсекретарь Майк Помпео сделал жесткое заявление против аннексии Крыма.

"Несмотря на свою краткость, документ является квинтэссенцией политики США относительно Крыма и, соответственно, Украины и России. Итак, три главных послания, три принципа, из которых будут выходить США: ни одна страна не может силой изменять границы другого государства; вместе с союзниками, партнерами и международными организациями США отвергают попытки России аннексировать Крым и обязуются хранить эту политику до восстановления территориальной целостности Украины. И третий принцип: своими действиями Россия повела себя способом, который не достоин великой державы и по собственной воле изолировала себя от международного сообщества", – сказал Чубаров с трибуны парламента.

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В связи с этим он призвал правительство, президента и Верховную Раду принять меры, направленные на максимальную мобилизацию украинского общества и международного сообщества для деоккупации полуострова. Политик указал, что рабочая группа Конституционной комиссии подготовила проект изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Крыма, а также проекты законов о статусе крымскотатарского народа и проект закона о коренных народах Украины.

"С этой трибуны я призываю президента Украины инициировать заседание Конституционной комиссии в ближайшее время для рассмотрения, подготовленных по поручению президента, проектов изменений в Конституции и законодательства Украины и подготовить их к срочному рассмотрению Верховной Радой", – добавил Чубаров.

Напомним, в июне президент Петр Порошенко сделал заявление по деоккупации Крыма. Он заявил о необходимости дальнейшего укрепления международно-правовых механизмов по деоккупации Крыма и привлечения Российской Федерации к ответственности за милитаризацию оккупированного ею полуострова.

Кроме того, в марте в Европарламенте выступили с предложением по Крыму. Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер считает, что ЕС должен возглавить международные переговоры о деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.