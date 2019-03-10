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У Порошенко прокомментировали нападение активистов на полицию в Черкассах и Киеве

Сегодня, 13:57

В БПП уверены, что за провокациями стоит Кремль, который действует через пророссийские силы в Украине

Фото: nationalcorps.org
Фото: nationalcorps.org.
У Порошенко прокомментировали нападение активистов на полицию в Черкассах и Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4fb/105/5c84fb105b6af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4fb/105/5c84fb105b6af.jpg Политика В БПП уверены, что за провокациями стоит Кремль, который действует через пророссийские силы в Украине

В Блоке Петра Порошенко уверены, что за массовыми столкновениями активистов с полицией в Киеве и в Черкассах стоят пророссийские силы, которые продолжают попытки дестабилизации внутри страны. Об этом говорится в заявлении на сайте БПП.

Политики из президентской партии уверены, что это очередная попытка Кремля ввергнуть Украину в хаос.

"Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно стремится российская машина пропаганды. Все с одной целью – свержение демократической проевропейской власти", – говорится в заявлении.

В БПП отмечают, что за подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы.

"Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", – заявили в политсиле.

Напомним, вчера в Черкассах во время приезда президента Украины Петра Порошенко на встречу с людьми представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей и полицию. Как рассказали в полиции, активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили дежурные средства по усмирению разбушевавшихся активистов.

В результате столкновений пострадали 15 полицейских, в том числе и начальник ГУНП в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый – ему рассекли лицо. Позже стало известно, что в больницу обратились 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения, 19 из них госпитализированы.

Стычку с полицией в Черкассах прокомментировал и глава МВД Арсен Аваков. Он считает недопустимым то, что активисты пришли протестовать против преступлений в оборонной сфере и сами же совершают новые – нападают на правоохранителей.

Отметим, аналогичная ситуация возникла и в Киеве. На Банковой произошли столкновения. Стычки произошли между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями. В ход шли петарды и файеры.

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Тег Киев, активисты, Порошенко, драка, полиция, Черкассы, БПП

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