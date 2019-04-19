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У Порошенко заявили, что команда Зеленского отказалась от дебатов среди людей

Сегодня, 14:25

Президентская команда предлагала своим оппонентам дискуссию в середине стадиона, прямо возле зрителей

Фото: Сегодня

Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским под угрозой. Как заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, в "Зе!Команде" отказались от президентской дискуссии среди людей, в середине НСК "Олимпийский", передает телеканал "Прямой".

По его словам, команда Порошенко сделала предложение своим оппонентам по формату политической дуэли между кандидатами, но получила отказ.

"С самого начала предложение команды Порошенко было в дебатах внутри стадиона, среди людей: два микрофона, ведущий и дебаты по существу. И сегодня вы уже слышали наше обращение к команде Зеленского вернуться к этому формату дебатов среди людей. Мы обратились к команде Владимира Зеленского не бояться людей, дебатировать среди них внутри стадиона. И мы обратились в МВД с просьбой обеспечить безопасность во время этих дебатов. Кроме этого, я лично контактировал с представителями штаба Владимира Зеленского сегодня по этому вопросу и они отказались проводить дебаты среди людей, по сути, внутри стадиона", – сказал Герасимов.

Отметим, что на стадионе, прямо на поле установили две отдельные сцены для каждого из кандидатов, а на самом поле будет фан-зона для зрителей. Возможно, представитель БПП имел ввиду формат дебатов не на сценах, а спуститься к людям прямо на поле.

Напомним, дебаты начнутся в 19:00 на НСК "Олимпийский". Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.

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Тег стадион, Порошенко, дебаты, Зеленский, Герасимов

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