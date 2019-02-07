У президента рассказали о дополнительных ограничениях для россиян на выборах в Украине

Запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине соответствует международным законодательным нормам

Фото ukr-online.com.

У президента рассказали о дополнительных ограничениях для россиян на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2a/408/5c5c2a40880c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2a/408/5c5c2a40880c1.jpg 2019-02-07T14:53:00+02:00 Политика Запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине соответствует международным законодательным нормам

Кроме законопроекта о запрете россиянам наблюдать за выборами, в Украине действуют и другие законы об определенных ограничениях для РФ. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

"Кроме этого закона у нас действует закон о санкциях, закон о пересечении границы, у нас действует закон об аккредитации СМИ, и вообще о международных наблюдателях, Я думаю действуя в рамках законодательства Украина покажет свое отношение к гражданам РФ, которая является страной агрессором", – добавила она.

По ее словам, законопроект о запрете россиянам наблюдать за выборами в Украине вполне соответствует международным законодательным нормам.

"В частности, в подписанной странами ОБСЕ Копенгагенской декларации четко указано, что выборы и наблюдение за выборами в странах ОБСЕ должны происходить с обязательным уважением к суверенитету страны, где происходят выборы. Собственно, мы и вносим изменения в законы "О выборах президента", о выборах Верховной рады, именно для того, чтобы не допустить граждан страны агрессора к наблюдению", – добавила она.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посоветовал Украине допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Он считает, что, если наблюдателей из РФ не будет, то выборы можно поставить под сомнение.

Однако, Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство. За это проголосовали 232 народных депутата.

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