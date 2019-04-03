У Путина нервно отреагировали на заход кораблей НАТО в Черное море
Дмитрий Песков напоминает Альянсу, что в Азовское море они не смогут так же просто попасть
В Кремле настаивают, что возможный заход кораблей НАТО в Азовское море должен согласовываться с Россией, и только на основании таких действий будет принято решение – пропускать или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле напомнили, что это закрытый водоем и в него нельзя так просто зайти кораблям Альянса.
"Когда последует запрос (о проходе в Азовское море кораблей НАТО – ред.), тогда и будет приниматься решение, но речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос. Гипотетически не стал бы рассуждать, речь может идти о каком-то конкретном случае. Существует система нотификации подобных планов, которая должна выполняться", – сказал Песков.
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В то же время в Москве не в восторге от заявления постпреда США при НАТО по проходу украинских судов через Керченский пролив.
"Негативно (расцениваем). Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна в соответствии с международным правом, с международными законами. Позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна", – добавил спикер Кремля.
Напомним, недавно группа кораблей НАТО вошла в Черное море в составе эсминца ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадского фрегата "Торонто", испанского фрегата "Санта Мария", турецкого фрегата "Гелиболу", а также вспомогательного судна ВМС Франции "Вар".
Российские корабли тут же взяли на сопровождение флотилию. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".
В то же время в НАТО "успокоили" Россию – маневры в Черном море не связаны с выборами в Украине. Военно-морская группа союзников проводит патруль в черноморской акватории перед проведением маневров Sea Shield.
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