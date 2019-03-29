НАТО "успокоило" Россию: маневры в Черном море не связаны с выборами в Украине

Военно-морская группа НАТО проводит патруль в Черном море перед проведением маневров Sea shield

Корабли НАТО. Фото: Facebook

НАТО "успокоило" Россию: маневры в Черном море не связаны с выборами в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/588/d82/5c6588d82bab3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/588/d82/5c6588d82bab3.jpg 2019-03-29T17:09:00+02:00 Россия Военно-морская группа НАТО проводит патруль в Черном море перед проведением маневров Sea shield

Заход в Черное море кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО "был давно запланирован" и не связан с президентскими выборами на Украине, их главой целью является проведение маневров Sea shield – 2019. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

"Вторая постоянная военно-морская группа НАТО в настоящее время проводит патруль в Черном море перед проведением маневров Sea shield – 2019. Эти маневры были запланированы давно, это ежегодные учения, организуемые Румынией. Ни патрулирование, ни учения не связаны с событиями в Украине", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о совпадении дат захода кораблей НАТО и президентских выборов в Украине, первый тур которых пройдет 31 марта.

"Три страны альянса (Румыния, Болгария, Турция – Ред.) имеют выход к Черному морю и НАТО регулярно проводит учения и патрулирование в Черном море с целью поддержания адекватного сдерживания и военной готовности", – продолжили там.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота России сопровождают группу кораблей НАТО, которая накануне вошла в Черное море.

Напомним, 14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом. Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2* 7,62 мм.

На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО "успокоило" Россию: маневры в Черном море не связаны с выборами в Украине". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.