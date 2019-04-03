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Постпред США: НАТО хочет гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Сегодня, 01:46

Главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании

Фото: Крымский мост
Постпред США: НАТО хочет гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e45/0b3/5c7e450b3dba9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e45/0b3/5c7e450b3dba9.jpg США Главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начнется в среду в столице США. "Речь идет о пакете мер, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", — сказала Хатчисон. С ее точки зрения, выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону.

По мнению представителя США, на данном этапе требуется "больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены", чтобы страны региона "были свободны от российского вмешательства". "Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым — это часть Украины", — заявила Хатчисон.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

"Сегодня" продолжают рассказывать о 24 украинских моряках, которых захватили россияне. Журналисты встретились с родными ребят и их звездным кумиром, чтобы передать слова поддержки:


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Тег США, НАТО, Керченский пролив

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Источник:

ТАСС

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