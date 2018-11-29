У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море

Сегодня, 13:05

Глава украинского государства рассчитывает на помощь союзников, но вот в Кремле не в восторге от такой перспективы

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Москва негативно относится к призывам президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести корабли союзников в Черное море для предупреждения российской агрессии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, как относится Кремль к призывам Порошенко ввести корабли НАТО из-за азовского кризиса, спикер Песков ответил: "Негативная". Также он называет это провокацией.

"Это исчерпывающе. Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко", – подчеркнул спикер Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ отказался ответить, будет ли какой-то ответ со стороны России на возможный заход кораблей Альянса в Черное море.

Напомним, на днях в интервью американскому телеканалу NBC Порошенко заявлял, что НАТО может направить корабли в Черное море для поддержки Украины. Вопрос противодействия российской агрессии могут обсудить уже на саммите G20 в ближайшие дни. Эту идею глава государства озвучивал и немецкой газете Bild.

В то же время командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что Киев будет просить Турцию перекрыть для России пролив Босфор за агрессию на Азове. Он напомнил об одной международной конвенции, которая это позволяет сделать.
Россия, НАТО, Порошенко, азовское море, корабли, Песков

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Источник:

УНИАН

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