У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море

Глава украинского государства рассчитывает на помощь союзников, но вот в Кремле не в восторге от такой перспективы

Москва негативно относится к призывам президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести корабли союзников в Черное море для предупреждения российской агрессии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, как относится Кремль к призывам Порошенко ввести корабли НАТО из-за азовского кризиса, спикер Песков ответил: "Негативная". Также он называет это провокацией.

"Это исчерпывающе. Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко", – подчеркнул спикер Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ отказался ответить, будет ли какой-то ответ со стороны России на возможный заход кораблей Альянса в Черное море.

Напомним, на днях в интервью американскому телеканалу NBC Порошенко заявлял, что НАТО может направить корабли в Черное море для поддержки Украины. Вопрос противодействия российской агрессии могут обсудить уже на саммите G20 в ближайшие дни. Эту идею глава государства озвучивал и немецкой газете Bild.

В то же время командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что Киев будет просить Турцию перекрыть для России пролив Босфор за агрессию на Азове. Он напомнил об одной международной конвенции, которая это позволяет сделать.