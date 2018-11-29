За агрессию на Азове нужно перекрыть Босфор: в Украине придумали, как наказать Россию

Сегодня, 12:13

Мировое сообщество должно признать действия россиян актом агрессии, считает Воронченко

Игорь Воронченко. Фото из открытых источников
Игорь Воронченко. Фото из открытых источников

Командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Врорнченко заявил, что ответом Киева на агрессию России в Азовском море будет инициирование перекрытия для России пролива Босфор.

Об этом он заявил на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве, передает "Укринформ".

Он настаивает, что мировое сообщество должно признать актом агрессии России нападение на украинские корабли.

"В связи с этим и под нормы Конвенции Монтре, а именно девятнадцатого пункта, будем просить о закрытии пролива Босфор Турецкой Республикой (для судов РФ. – Ред.), чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", – сказал Воронченко.

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Вице-адмирал уверен, что РФ пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.

"Установление контроля над Украиной является для России критически важным, так как полная реализация тех демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций и авторитарной государственной машины РФ", – убежден он.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват трех кораблей и 24 моряка оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Первым весомым ответом украинских властей на новый виток российской агрессии стало введение военного положения в 10 областях Украины.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в комментарии сайт "Сегодня", пойдет ли Путин после Азова на блокаду Одессы. По его мнению, Россия не решится пойти на блокирование судоходства в Черном море из-за страха перед НАТО.
Россия, азовское море, босфор, Воронченко

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