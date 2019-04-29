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У Путина отреагировали на заявление Зеленского по "паспортизации" Донбасса

29 апреля, 13:05

Украинский политик четко объяснил, что значит российский паспорт, а в Кремле его услышали

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

В Кремле приняли во внимание заявление будущего президента Украины Владимира Зеленского относительно указа российского лидера Владимира Путина по упрощенному гражданству РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", – сказал он.

Песков добавил, что Путин уже четко дал понять, чего ожидает от украинской стороны для будущего диалога.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег Россия, Донбасс, кремль, Зеленский, Песков, паспорта

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Источник:

ТАСС

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