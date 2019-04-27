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"Паспортизация" оккупированного Донбасса: Зеленский ответил Путину

27 апреля, 23:57

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе

Фото: AFP

России не стоит говорить с Украиной на языке угроз, военного и экономического давления и рассчитывать, что многие украинцы захотят получить российский паспорт и стать "новой нефтью" для власти РФ.

Об этом вечером 27 апреля заявил победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский.

"По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее: я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", – заявил Зеленский.

По его словам, возможно, "найдется кто-то, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды, сделает это (получит паспорт РФ – ред.) ради  заработка или прячась от уголовных расследований".

"Мы даже можем предоставить перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они грабили, злоупотребляя высокими должностями", – добавил он.

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"Мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека ... Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти РФ пытаются превратить собственный народ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что готов к переговорам с Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встрече в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех" без исключения. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма", – подытожил Зеленский.

Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.


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Тег Путин, Донбасс, Зеленский, гражданство, РФ, паспорт

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