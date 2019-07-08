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У Путина ответили на предложение Зеленского о переговорах по Донбассу

8 июля, 13:33

Украинский лидер ввел в ступор Кремль своим предложением по новому формату переговоров с президентов РФ

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru.

В Кремле пока не готовы ответить, согласится ли президент РФ Владимир Путин на формат переговоров, который предложил президент Украины Владимир Зеленский – с участием лидеров США, Франции и Германии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что у предложения Зеленского слишком много знаков вопроса.

"Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи. Во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником "нормандского формата". И как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников "нормандского процесса", но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки? Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции", – сказал Песков.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.


Напомним, ранее в Кремле называли условия для встречи Путина с Зеленским. Как заявлял Дмитрий Песков, в Москве есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе и относительно политики в отношении Москвы.

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Тег переговоры, Путин, Зеленский, Трамп, Песков

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Источник:

УНИАН

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